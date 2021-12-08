В Тернопольской области микроавтобус попал в ДТП: много пострадавших

В среду, 8 декабря, в Тернопольской области пассажирский микроавтобус попал в ДТП. Транспорт курсировал из Тернополя в Кременец.

Пострадали девять человек, сообщила пресс-служба МВД в Facebook.

"На автодороге Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече не разминулись рейсовый микроавтобус Mercedes-Benz и автомобиль Volkswagen Passat", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали первые версии масштабной аварии под Черниговом

За медицинской помощью с травмами разной степени тяжести обратилось девять пострадавших, среди них - водитель маршрутного микроавтобуса.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Все обстоятельства аварии выясняются.

Под Чергивом 7 декабря примерно в 7:55 маршрутный автобус с пассажирами, следовавший из Борзны в Чернигов, столкнулся с фурой вблизи села Брусилов Киселевской громады.

13 человек погибли, среди них – водитель маршрутки. Еще семеро были травмированы.