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понедельник, 14 июня 2021 14:18

В супермаркете подростки избили и ограбили полицейского

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В супермаркете подростки избили и ограбили полицейского
У Дніпрі в супермаркеті компанія підлітків побила і пограбувала правоохоронця. Фото: npu.gov.ua

В Днепре в супермаркете компания подростков избила и ограбила правоохранителя, потому что тот сделал им замечание.

Происшествие случилось на ул. Каруны. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Правоохранитель как раз делал покупки, когда увидел, как на кассе компания подростков стала вести себя неадекватно. Он сделал подросткам замечание, а те набросились на него с кулаками и били по голове и туловищу. Несколько раз мужчина терял сознание.

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Побив потерпевшего, подростки схватили его iPhone и скрылись.

Охранники супермаркета вызвали полицию, но к тому моменту подросткам удалось скрыться. Злоумышленники ищут.

В городе Берегово Закарпатской области подростки избили 28-летнего ветерана АТО. Пострадавший рассказал, что в супермаркете он поссорился с двумя незнакомыми подростками, которые ударили его камнем. Также они подключили к разборкам своих старших товарищей, вернулись и нанесли мужчине телесные повреждения.

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