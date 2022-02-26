В Сумах задержали оккупантов, Ахтырка снова под огнем врага

В Сумах территориальная оборона задержала русских оккупантов.

Об этом сообщает Украина Online.

Автор: Телеграмм\Цаплиенко

Также задержана техника врага на Курском проспекте. На пленного российского оккупанта набросились местные жители с вопросами о том, что он делает в Украине.

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На данный момент сообщают о боях в Сумах.

В Ахтырке Сумской области начался артобстрел системами залпового огня.

25 февраля войска РФ ударили по Ахтырке. Обстреляли реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Точное количество раненых и погибших неизвестно. Среди погибших мирных жителей в результате нападения России есть дети.