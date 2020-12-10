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четверг, 10 декабря 2020 15:33

В Судане ограбили консульство Украины

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В Судане ограбили консульство Украины
Все украденные деньги и другое имущество были возвращены Фото: pershyj.com

В столице Судана Хартуме грабители напали на украинское консульство.

Инцидент произошел 8 декабря. Преступники были переодеты в форму вооруженных сил и проникли в диппредставительство. Их задержали на территории солдаты внутренних войск Судана. Об этом сообщает агентство SUNA.

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По информации консула Украины в Судане Мусы Мухаммада Саида, украденные деньги и другое имущество были возвращены.

По словам консула, он прибыл в полицейский участок, чтобы узнать преступников.

В Харькове в ночь на 7 ноября обстреляли помещение Почетного консульства Азербайджанской Республики. Было осуществлено 6 выстрелов. Обошлось без пострадавших. Камеры видеонаблюдения зафиксировали 2 молодых людей с оружием в руках, которое напоминает пистолет с глушителем.

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