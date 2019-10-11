В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке

В столичном парке 30-летний мужчина приставал к 14-летней девушке и показывал ей половой орган. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве задержали 30-летнего мужчину, который приставал к 14-летней девушке и показывал ей половой орган.

Происшествие случилось на Лесном массиве Деснянского района столицы, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Компания несовершеннолетних шла по парку на улице Милютенко. В это время пьяный мужчина обратился к одной из девочек. Сняв белье, обнажил свой половой орган. Чтобы предотвратить приближению правонарушителя, один из подростков применил перцовый баллончик. Прохожий, который видел это событие, сразу позвонил на 102 и рассказал полицейским, в каком направлении ушел этот человек", - рассказал т.в .о. начальника Деснянского управления полиции Юрий Герасименко.

Правонарушитель был ранее судим за совершение разбоя и нанесение смертельных телесных повреждений. Теперь за развращение несовершеннолетних ему грозит до 5 лет за решеткой.

В киевском метро сняли на видео мужчину, который показывал женщинам половой орган. Он обращался к ним с просьбой о помощи. Когда те отзывались, расстегивал штаны, извлекал член.