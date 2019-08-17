В столичном пабе произошла стрельба

Фото: "Інформатор"

В пабе в Голосеевском районе Киева устроили стрельбу.

Компания их трех пьяных мужчин открыла огонь из стартового пистолета, сообщает "Информатор".

Трое пьяных мужчин зашли внутрь переполненного паба. Через некоторое время один из них вытащил пистолет и выстрелил в потолок.

Пострадавших нет. На место происшествия прибыла полиция, хулиганов вывели на улицу. Стрелок попытался напасть на стражей порядка с газовым баллончиком. Спецсредство у него отобрали. Двое его товарищей были настолько пьяны, что ни держались на ногах. У одного из них шла изо рта пена.

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Полицейские составили на дебоширов материалы по статье мелкое хулиганство.

В селе Слобода Киевской сотрудник прокуратуры устроил стрельбу. Происшествие произошло в воскресенье, 11 августа, рядом с местным кафе, сообщает со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.