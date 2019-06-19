В столичном озере нашли труп мужчины

С озера Редькин в Киеве достали тело 38-летнего мужчины. Фото - facebook.com/DSNSKyiv

18 июня в столице с озера Редькин спасатели достали тело 38-летнего мужчины.

Труп нашли на глубине 5 м за 7 от берега, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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"Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали погибшего и передали полицейским", - сказано в сообщении.

В ГСЧС добавили, что причинами трагедии занимаются следователи.

В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело. Погибшим оказался пожилой мужчина.