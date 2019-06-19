В столичном озере нашли труп мужчины

18 июня в столице с озера Редькин спасатели достали тело 38-летнего мужчины.
Труп нашли на глубине 5 м за 7 от берега, сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина с 5-летним ребенком утонули в реке
"Спасатели с помощью водолазно-спасательного снаряжения достали погибшего и передали полицейским", - сказано в сообщении.
В ГСЧС добавили, что причинами трагедии занимаются следователи.
В киевском районе Березняки на озере Тельбин обнаружили мертвое тело. Погибшим оказался пожилой мужчина.
×
Комментарии