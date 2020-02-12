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среда, 12 февраля 2020 20:05

В столичном метро женщина похитила ребенка

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В столичном метро женщина похитила ребенка
На станции метро "Лукьяновская" в Киеве женщина схватила и потянула за собой 5-летнего мальчика. Похитительницу задержали. Фото - kyiv.npu.gov.ua

На станции метро Лукъяновская в Киеве неизвестная пыталась похитить 5-летнего мальчика. Схватила его и потянула за собой. Но ей помешали мать ребенка и неравнодушные прохожие.

Задержали женщину в момент, когда она попыталась скрыться с места происшествия, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Правонарушительницей оказалась 32-летняя уроженка Хмельницкой области", - сообщил начальник управления полиции в метрополитене столичной полиции Михаил Никонов.

Женщину задержали. За покушение на похищение ее могут посадить на 5 лет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В поселке Коцюбинское Киевской области неизвестная женщина похитила 3-месячного мальчика у матери. Исчезла в неизвестном направлении легковушке серебристого цвета.

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