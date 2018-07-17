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вторник, 17 июля 2018 08:28

В столичном магазине конфликт завершился стрельбой: есть пострадавшие
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Автомобиль злоумышленников пустым нашли неподалеку от места стрельбы
Фото: kiev.informator.ua
Автомобиль злоумышленников пустым нашли неподалеку от места стрельбы
Автомобиль злоумышленников пустым нашли неподалеку от места стрельбы
Автомобиль злоумышленников пустым нашли неподалеку от места стрельбы
Автомобиль злоумышленников пустым нашли неподалеку от места стрельбы

Возле столичного Ботанического сада произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали четыре человека.

Об этом сообщает "Информатор".

Около полуночи к магазину, который находится рядом со входом в Ботанический сад, подъехала компания на джипе. Покупателей возмутило, что там не работает терминал для расчета карточкой. Они начали ссориться с продавщицей. За не вступились другие посетители.

В магазине вспыхнула драка. Один из компании достал пистолет и несколько раз выстрелил, после чего компания убежала.

По информации полиции, стрелок не попал в людей. Однако четырех избитых парней госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.

Позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.

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Вечером 22 июня недалеко от киевской станции метро "Теремки" неизвестные открыли огонь по автомобилю Mercedes Sprinter. После стрельбы злоумышленники направились в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi.

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