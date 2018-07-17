В столичном магазине конфликт завершился стрельбой: есть пострадавшие

Возле столичного Ботанического сада произошел конфликт со стрельбой, в результате которого пострадали четыре человека.
Об этом сообщает "Информатор".
Около полуночи к магазину, который находится рядом со входом в Ботанический сад, подъехала компания на джипе. Покупателей возмутило, что там не работает терминал для расчета карточкой. Они начали ссориться с продавщицей. За не вступились другие посетители.
В магазине вспыхнула драка. Один из компании достал пистолет и несколько раз выстрелил, после чего компания убежала.
По информации полиции, стрелок не попал в людей. Однако четырех избитых парней госпитализировали в больницу. Их жизни ничего не угрожает.
Позже автомобиль нашли неподалеку, однако в нем уже никого не было.
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Вечером 22 июня недалеко от киевской станции метро "Теремки" неизвестные открыли огонь по автомобилю Mercedes Sprinter. После стрельбы злоумышленники направились в сторону Одесской трассы на автомобиле Audi.
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