В столичном канале утонул мужчина

 
Ексклюзивы
1/5
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 477
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2034
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 648
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 981
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 729
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 675
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3159
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1476
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Фото
Все фото
4
4
4
5
4
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Убийство женщины в столичной квартире прокомментировали в полиции
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Водитель под алкоголем и наркотиками убил 2-х велосипедистов
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Вся квартира залита кровью: сообщили о жутком убийстве женщины в Киеве
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Рассказали о семье, которая разбилась в аварии под Николаевом
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Двое братьев изнасиловали и ограбили женщину
Видео
Все видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Жена Онищенко "косила" под "Слугу народа"
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Не поделили арбуз - мужчина получил ножевое ранение
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Грузовик раздавил 4 человека в иномарке: первые подробности и фото
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интересное соседство: пресмыкающееся поселилось в многоэтажке вместе с людьми
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 738
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1827
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 936
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2628
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
18 июля 2019
Просмотров: 108
Яйця динозаврів
Спочатку живу, а вже аж потім іноді думаю — де живу і як воно називається. Туго у мене з називанням. Мабуть, коли вмру, то не скоро сформулюю, ...
четверг, 18 июля 2019 20:43

В столичном канале утонул мужчина

  Комментировать
В столичном канале утонул мужчина
Тело обнаружили прохожие. Фото: "Информатор"

18 июля, в Киеве в Русановском канале прохожие обнаружили тело мужчины.

Утопленника заметили примерно в 16.00 недалеко от дома по адресу проспект Воссоединения, 30, сообщает "Информатор".

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они установили, что мужчина уже был мертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Четвертоклассник утонул на глазах у товарищей

По словам полицейских, очевидцы увидели обездвиженное тело в воде на расстоянии 4 м от берега. Когда спасатели достали тело, то медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. На вид ему было около 45 лет. По предварительным данным, в воде тело находилось более трех дней. Предполагают, что умерший был бездомным.

На месте работали спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Все детали и подробности ЧП устанавливаются.

В Ужгороде в "АкваРиоПарке" утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Трагедия случилась 25 июня, сообщил владелец заведения и бывший мэр города Сергей Ратушняк. Добавил, что ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столичном канале утонул мужчина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

Запретили украинские книги

Самое вредное национальное блюдо в мире нужно съедать за 5 укусов

Пожар уничтожил полгорода

Могилу перед храмом выкопали на асфальте

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 Просмотров: 204481
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
Без фильтроф и фотошопа: как выглядят селебрити без макияжа
17
 Просмотров: 26425
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 17622
Президент поругался с директором аэропорта
Президент поругался с директором аэропорта
 Просмотров: 16281
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 14124
Происшествия
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
Смерть майора при задержании: полицейские показали видео
 Просмотров: 1026
Появились подробности: русские держали в трудовом рабстве 40 человек
Появились подробности: русские держали в трудовом рабстве 40 человек Просмотров: 495
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому
Убийство 5-летнего мальчика: суд принял решение по третьему подозреваемому Просмотров: 360
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 17658
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему
Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова: объявили подозрение несовершеннолетнему Просмотров: 1791
Больше всего комментируют
8
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
5
Миллионы приветствуют миллиарды: свежие фото "успешного" курортного сезона в Крыму
5
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Адвокат украинских моряков рассказал о вариантах освобождения военных
3
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 125
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua