В столичном канале утонул мужчина

Тело обнаружили прохожие. Фото: "Информатор"

18 июля, в Киеве в Русановском канале прохожие обнаружили тело мужчины.

Утопленника заметили примерно в 16.00 недалеко от дома по адресу проспект Воссоединения, 30, сообщает "Информатор".

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Они установили, что мужчина уже был мертв.

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По словам полицейских, очевидцы увидели обездвиженное тело в воде на расстоянии 4 м от берега. Когда спасатели достали тело, то медикам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. На вид ему было около 45 лет. По предварительным данным, в воде тело находилось более трех дней. Предполагают, что умерший был бездомным.

На месте работали спасатели, патрульные и следственно-оперативная группа. Все детали и подробности ЧП устанавливаются.

В Ужгороде в "АкваРиоПарке" утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Трагедия случилась 25 июня, сообщил владелец заведения и бывший мэр города Сергей Ратушняк. Добавил, что ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.