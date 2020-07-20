В столичном кафе произошел взрыв

От взрыва никто не пострадал. Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В Киеве в кафе произошел взрыв.

"Сегодня в 15:40 по спецлинии 102 поступила информация о том, что в кафе на улице Беломорской произошел взрыв. На адрес немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи и представители других профильных служб", - говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Взрыв произошел под столом, где лежала сумка.

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Пострадавших от взрыва нет.

На месте работают правоохранители. Проводят проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Взрыв возле станции метро Шулявская вечером пятницы, 17 июля, могли устроить подростки. Правоохранители всерьез рассматривают эту версию.