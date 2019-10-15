В столичном хостеле произошла драка с поножовщиной

В хостеле в Киеве между жителями произошла драка с поножовщиной. Один из мужчин порезал двух постояльцев и себя. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В хостеле на улице Преображенской в ​​Киеве между жителями произошла драка с поножовщиной.

Трое мужчин получили ножевые ранения, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"На месте происшествия полицейские обнаружили четырех мужчин, трое из которых - с ножевыми ранениями. Выяснили, что между двумя мужчинами из-за перестановки мебели в комнате возникла ссора, которая затем переросла в драку. В конфликт вмешались еще двое жителей, которым злоумышленник нанес несколько ударов ножом, а затем фигурант сам себе порезал живот", - рассказали полицейские.

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С места происшествия изъяли нож для проведения соответствующей экспертизы. Злоумышленника задержали. Это - 31-летний уроженец другой страны, который в последнее время проживал в столице и в поле зрения правоохранителей не попадал.

Следователи открыли уголовное производство. Правонарушителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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