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понедельник, 19 апреля 2021 09:42

В столичной многоэтажке обвалились балконы: показали фото
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В Киеве в одной из многоэтажек упали сразу несколько балконов.

Инцидент произошел 18 апреля на улице Половецкой, 14. Жителей дома эвакуировали, пишет dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел 18 апреля на улице Половецкой, 14
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Инцидент произошел 18 апреля на улице Половецкой, 14
Инцидент произошел 18 апреля на улице Половецкой, 14

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"На месте спасатели ГСЧС изучали рухнувшие конструкции и целостность самого здания", - говорится в сообщении.

В комментариях под заметкой люди прокомментировали случившееся. Они пишут о том, что специальные службы знали об аварийном состоянии дома, а теперь пытаются разобраться, почему произошел обвал.

В Пологах Запорожской области взрыв газа разрушил частный дом по ул. Героической. Под завалами оказался 63-летний владелец. Его с травмами доставили в больницу.

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Дата
19
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