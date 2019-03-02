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суббота, 02 марта 2019 20:45

В столице жестоко избили работника

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В столице жестоко избили работника
Мужчина не платил за жилье. Фото: Полиция

В Киеве из-за неуплаты за съемную комнату на территории одного из СТО неизвестные жестоко избили работника, после чего насильно посадили в автомобиль Audi Q7 и отвезли в Бровары.

Там, по постоянному месту жительства потерпевшего, угрожая, злоумышленники отобрали его деньги и документы, сообщает пресс-служба ГУ ЧП в Киевской области.

В течение суток оперативники Управления уголовного розыска и Броварского отдела полиции установили, разыскали и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей столицы.

До избрания меры пресечения они будут находиться в изоляторе временного содержания.

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У задержанных изъяли деньги, личные вещи и документы потерпевшего.

Авто, на котором передвигались злоумышленники, было похищенным. Его также изъяли и поместили на площадку временного содержания до выяснения всех обстоятельств.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и области. Досудебное расследование продолжается.

В Броварах работник одного из подразделений Национальной полиции наехал на мужчину на пешеходном переходе.

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