В столице загорелась электричка

Фото: ГСЧС

Загорелся вагон электрички на территории вагонного депо на ул. Качалова в Святошинском районе Киева.

На место происшествия направили ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Пожарные установили, что возгорание произошло в туалете промежуточного вагона с распространением огня на тамбур, сообщает ГСЧС.

Сообщение о происшествии поступило спасателя в 13.24. В 13.52 пожар был локализован, а в 13.56 - ликвидирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Огненное ДТП под Киевом: водитель сгорел в авто

"В результате пожара повреждено туалет, закопчены помещения тамбура и частично вагона, сиденья не повреждены. К тушению пожара были привлечены 5 единиц основной и специальной техники, а также 23 человека личного состава Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

Погибших и травмированных нет. Причина возникновения пожара устанавливается.

На Киевщине, между селами Апрельское и Красиловка, загорелся грузовой автомобиль "Газель". Пожар возник во время движения "Газели" по автодороге, сообщают в областном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.