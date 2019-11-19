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вторник, 19 ноября 2019 22:45

В столице зафиксировали рекордное превышение скорости

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В столице зафиксировали рекордное превышение скорости
На Столичном шоссе машина ехала со скоростью 222 км/ч. Фото: УНИАН

18 ноября в Киеве на Столичном шоссе зафиксировали автомобиль, который двигался со скоростью 222 км/ч.

Нарушение показала система TruSign на Столичном шоссе, сообщает в Facebook Центр организации дорожного движения.

"К сожалению, и в целом результаты мониторинга скорости неутешительны. Разрешенный скоростной режим нарушили 19 556 транспортных средств, а это - 67,8% от общего количества авто, которые проехали по трассе в сутки. При этом 6,88% автомобилей превысили скорость более чем на 50 км от разрешенной. Таким образом, средняя скорость движения по Столичному шоссе в сутки составляла 76,4 км/ч", - говорится в сообщении.

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Максимально разрешенная скорость движения столичными магистралями в зимний период - 50 км/ч.

"Призываем придерживаться установленных ограничений. Ведь именно превышение скорости - основная причина ДТП в Украине. Из-за нее происходит около 35% всех аварий", - добавили в Центре.

В Киеве начали массово эвакуировать припаркованные с нарушениями правил автомобили. Сразу 5 эвакуаторов заметили на одной из центральных улиц столицы - бульваре Леси Украинский.

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