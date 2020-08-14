В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик

На Дарницкой площади произошла авария. Фото: УНИАН

В Киеве произошла авария на Дарнице.

"На Дарницкой площади движение транспорта перекрыто. Причина этому - ДТП между грузовиком, автомобилем и троллейбусом. Хорошо, что никто не пострадал и что сегодня - пятница", - сообщает "Киев Оперативный".

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В районе Дарницкой площади образовались заторы.

На Северном мосту столицы у маршрутного такси сломалась задняя ось и на ходу отпала вместе с колесами. В результате поврежден автомобиль Renault. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.