В столице устроили кровавые разборки: фото

В Киеве на Андреевском спуске произошла пьяная драка.
Инцидент произошел около трех часов ночи. Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.
В результате драки мужчина получил серьезное ножевое ранение.
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В результате мужчина получил серьезное ножевое ранение.
"Вот это у кого-то недобрый новый год получается. Пацанчика пырнули насквозь", - рассказал очевидец.
В Северной исправительной колонии №90 в Херсоне работники избили прибывших заключенных. Происшествие произошло 22 декабря, сообщили сегодня в Государственном бюро расследований, следователи которого проверяют факт.
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