В столице устроили кровавые разборки: фото

На Андреевском спуске в Киеве произошла резня. Фото: Telegram

В Киеве на Андреевском спуске произошла пьяная драка.

Инцидент произошел около трех часов ночи. Об этом сообщает Киев оперативный в Telegram.

В результате драки мужчина получил серьезное ножевое ранение.

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В результате мужчина получил серьезное ножевое ранение.

"Вот это у кого-то недобрый новый год получается. Пацанчика пырнули насквозь", - рассказал очевидец.

В Северной исправительной колонии №90 в Херсоне работники избили прибывших заключенных. Происшествие произошло 22 декабря, сообщили сегодня в Государственном бюро расследований, следователи которого проверяют факт.