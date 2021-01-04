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понедельник, 04 января 2021 22:48

В столице убили мужчину и подожгли его жилье

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В столице убили мужчину и подожгли его жилье
Задержали подозреваемого в убийстве. Фото: Национальная полиция

В Киеве задержали мужчину, который убил знакомого и поджег его квартиру.

Полиция получила сообщение о задымлении в квартире на проспекте Маяковского.

"После того, как спасатели потушили огонь, в квартире обнаружили тело мужчины с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки и ног", - говорится в заметке.

Исполняющий обязанности начальника полиции Киева Виктор Нечитайло сообщил, что правоохранители сразу установили личность потерпевшего. Им оказался 33-летний арендатор помещения из Львовской области.

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"Проведя комплекс оперативно-розыскных и следственных действий, мы в течение нескольких часов установили, что к событию причастен 38-летний ранее судимый за убийство киевлянин, и задержали его. Предварительно установлено, что мужчины того же дня познакомились на улице и в квартире, которую снимал потерпевший, распивали спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в ходе которого гость несколько раз ударил кухонным ножом оппонента. Далее, чтобы скрыть следы совершения преступления, злоумышленник поджег квартиру и скрылся", - добавил Нечитайло.

Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В ночь на 1 января 2021 51-летний мужчина застрелил 53-летнюю жену из травматического пистолета в столичной квартире. О трагедии на линию 102 сообщила соседка гражданских супругов, в дверь которой постучал мужчина и признался в убийстве, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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