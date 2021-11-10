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среда, 10 ноября 2021 16:29

В столице у супругов изъяли наркотики на более чем 1 млн грн
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В Киеве правоохранители изъяли у супругов наркотики на сумму более 1 млн грн.

Наркобизнес организовал 40-летний киевлянин, его жена и трое сообщников занимались сбытом, сообщил 10 ноября отдел коммуникации полиции Киева.

"Задержали пятерых фигурантов. Провели семь санкционированных обысков по месту их проживания. В ходе следственных действий обнаружили и изъяли около 150 грамм кокаина, электронные весы, 200 тыс. грн, 9 тыс. долларов США и 30 тыс. евро. Задержанные – жители столицы, 1979, 1981, 1982 и 1989 годов рождения. Все изъятые вещества направили на соответствующие экспертные исследования", - заявил начальник отдела № 2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Следователи открыли уголовное дело за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Правоохранители устанавливают канал поставки наркотиков и других лиц, причастных к преступлению. Всех фигурантов задержали, им сообщили о подозрении. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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В мае этого года во Львове разоблачили группу, в состав которой входили заместитель начальника райотдела и его подчиненные. Они торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невинных людей. Их разоблачили коллеги.

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Дата
10
ноября

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