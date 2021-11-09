Украинцы смогут анонимно сообщать о наркотиках

 
Ексклюзивы
1/5
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Показали недоверие Зеленскому. Почему "слуги народа" пошли к Разумкову
Просмотров: 3213
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
"Разлучал мать с детьми, мог выбросить из лодки": в Европе жертв рабства ищут на фермах и виноградниках
Просмотров: 720
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
"Что уместно француженке, не подходит славянке" – фэшн-блогерша написала книгу о стиле украинок
Просмотров: 5301
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
Украина оказалась посреди шторма, которым Москва удачно манипулирует
2 Просмотров: 2799
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 3195
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 10341
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1701
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
4 Просмотров: 6012
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
1 Просмотров: 576
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 4131
Фото
Все фото
4
3
3
16
5
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
Диктант национального единства объединил чиновников: фото из Кабмина
&quot;Вакцинация – это любовь к ближнему&quot; – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
"Вакцинация – это любовь к ближнему" – как работает пункт вакцинации в соборе в Киеве
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
В Украине утвердили форму справки о противопоказаниях к вакцинации
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Именины 7 ноября: сегодня день ангела празднует обладатель сильного имени
Видео
Все видео
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
Начался радиодиктант национального единства: онлайн-трансляция
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
"Нехай легені на межі, зате не роздаєш 5G" - сатирик Процишин жестко высмеял антивакцинаторов
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Интервью
1/5
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Мариуполь и Славянск стали украинскими. Кто думает иначе – молчит. В Донецке будет так же
Просмотров: 837
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
4 Просмотров: 9081
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 954
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1152
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6993
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
08 ноября 2021
1 Просмотров: 585
Не про політику
– Давай лише не будемо про політику, – просить подруга. Із 2019-го тричі сварилися, хоча доти востаннє не розмовляли ще у школі. ...
вторник, 09 ноября 2021 16:01

Украинцы смогут анонимно сообщать о наркотиках

  Комментировать
Украинцы смогут анонимно сообщать о наркотиках
Перейти к чат-боту DrugHunters можно, отсканировав QR-код. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Украине заработал официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram, разоблачающем сбыт наркотиков по всей стране. Перейти к чат-боту можно по ссылке DrugHunters (Охотники за наркотиками).
Об этом сообщили правоохранители на своей странице в Facebook.
С помощью чат-бота можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным о выявлении как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

"Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция. Чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчике, достаточно открыть программу в своем Telegram и начать диалог", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве водитель "Жигулей" под наркотиками устроил блокбастер на дороге

Начав разговор, нужно указать: населенный пункт; адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника; описание места, где, по вашему мнению, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.). А чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы. После этого патрульные выедут на место и проверят информацию.

В мае этого года во Львове разоблачили группу, в состав которой входили заместитель начальника райотдела и его подчиненные. Они торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невинных людей. Их разоблачили коллеги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинцы смогут анонимно сообщать о наркотиках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
ноября

Королю подарили самый большой в мире бриллиант

Самое читаемое
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
3
 2 Просмотров: 42178
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
Гороскоп на 8-14 ноября: кому на этой неделе будет удаваться все
 Просмотров: 16074
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
Ведущая ТСН попала в страшное ДТП
5
 Просмотров: 10234
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену
Любовников приговорили к смертной казни за супружескую измену Просмотров: 8685
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым
Пропавшего заместителя директора музея нашли мертвым Просмотров: 7614
Общество
Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы
Отказались вакцинироваться: более 400 работников Нацполиции отстранили от работы Просмотров: 54
Владельцам фейковых Covid-сертификатов обещают амнистию, но есть условие
Владельцам фейковых Covid-сертификатов обещают амнистию, но есть условие Просмотров: 180
Минцифры откроет 100 центров поддержки "Дії"
Минцифры откроет 100 центров поддержки "Дії" Просмотров: 63
Красная зона в Украине увеличивается на одну область
Красная зона в Украине увеличивается на одну область Просмотров: 198
Пассажирскими перевозками Укрзализныци будет заведовать немецкая компания Deutsche Bahn
Пассажирскими перевозками Укрзализныци будет заведовать немецкая компания Deutsche Bahn Просмотров: 234
Больше всего комментируют
4
Разумков показал список своего объединения - там 21 "слуга"
3
Ющенко с бывшими "регионалами" и Шарием снялся в пропагандистском фильме, который крутит Russia Today
2
Российские оккупанты пытались сбить дрон ВСУ камнями - их потроллили
2
Украина прокомментировала покушение на премьер-министра Ирака
2
Нашли бочки с зерном, спрятанные во время голода
Голосов: 57452
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть