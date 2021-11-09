Украинцы смогут анонимно сообщать о наркотиках

Перейти к чат-боту DrugHunters можно, отсканировав QR-код. Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

В Украине заработал официальный чат-бот от патрульной полиции в мессенджере Telegram, разоблачающем сбыт наркотиков по всей стране. Перейти к чат-боту можно по ссылке DrugHunters (Охотники за наркотиками).

Об этом сообщили правоохранители на своей странице в Facebook.

С помощью чат-бота можно анонимно и в несколько кликов сообщить патрульным о выявлении как наркотических веществ, так и самих закладчиков.

"Воспользоваться чат-ботом могут все граждане в тех городах, где работает патрульная полиция. Чтобы оставить заявку о возможном месте закладки или закладчике, достаточно открыть программу в своем Telegram и начать диалог", - говорится в сообщении.

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Начав разговор, нужно указать: населенный пункт; адрес, по которому увидели потенциального злоумышленника; описание места, где, по вашему мнению, может быть закладка (трубы, клумба, лавочка и т.п.). А чтобы правоохранители быстрее обнаружили закладку, отправить геолокацию и добавить фото/видеоматериалы. После этого патрульные выедут на место и проверят информацию.

В мае этого года во Львове разоблачили группу, в состав которой входили заместитель начальника райотдела и его подчиненные. Они торговали наркотиками и фальсифицировали дела против невинных людей. Их разоблачили коллеги.