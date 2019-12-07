В столице с моста упало авто

Автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар колесами вверх возле станции метро Левобережная в Киеве.
Subaru Forester упал возле ТРЦ "Комод", сообщает "Цензор.нет".
На место прибыли автомобили скорой помощи.
По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.
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На месте дежурят спасатели.
В ночь на 7 ДЕКАБРЯ В Николаеве водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.
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