В столице с моста упало авто

Автомобиль перевернулся. Фото: "Цензор"

Автомобиль слетел с моста, перевернулся и упал на тротуар колесами вверх возле станции метро Левобережная в Киеве.

Subaru Forester упал возле ТРЦ "Комод", сообщает "Цензор.нет".

На место прибыли автомобили скорой помощи.

По данным СМИ, сильно пострадала 50-летняя женщина, которая была за рулем авто.

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На месте дежурят спасатели.

В ночь на 7 ДЕКАБРЯ В Николаеве водитель автомобиля Lexus не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с такси Daewoo Lanos.