В столице река Лыбидь окрасилась в ядовито-желтый цвет: показали фото

В Киеве река Лыбидь окрасилась в ядовито-желтый цвет.

Эту информацию опубликовали на странице в Facebook "Клуб коренного киевлянина". В паблике предполагают, что в водоем могли слить неизвестные вещества.

"Лыбидь. Сегодня. Полдень", - подписал фото автор поста Иван Белый.

Автор: facebook.com/groups/kiev.klab.group В реку могли вылить неизвестные вещества

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В комментариях украинцы вспомнили, что когда-то по этой реке ходили судна и здесь ловили рыбу. Люди задались вопросом, сообщил ли кто-то об этом экологам и обеспокоены тем, что это все течет в Днепр.

В Бучанском районе на Киевщине неизвестные выбросили в реку Кизка почти 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами. На отрезке примерно 400 м русло реки было полностью забросано строительным мусором, бытовыми отходами и канистрами.