Как спасали забросанную химикатами реку: показали фото

В Бучанском районе Киевской области неизвестные испачкали реку Козка. Она впадает в реку Ирпень, которая в свою очередь впадает в Днепр. Они выбросили в водоем канистры с химикатами.

"Загрязнение было достаточно масштабным. Выбросили около 3 тысяч канистр с химической жидкостью. Объем каждой канисты - 20-30 литров. Это около 60 тонн химикатов, которые сбросили в реку. Для сравнения - это полная железнодорожная цистерна, - рассказал Gazeta.uaсекретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский.

Первыми экологическое бедствие увидели местные жители. Они и обратились в городской совет.

"Когда наши специалисты приехали к реке, то увидели, что речь идет не просто о загрязнении, но и о преступлении. Мы сразу вызвали полицию. Там открыли уголовное производство ", - сказал Тарас Шаправский.

Фото: Фото предоставил Тарас Шаправский

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Образцы воды взяли на экспертизу, чтобы определить происхождение вещества. В городском совете решили не ждать ее результатов и взялись спасать водоем.

"Все нужно было делать в ручную. Там болотистая местность и техника туда бы не добралась. К расчистке мы привлекли работников городского совета, коммунальщиков, представителей экологических общественных организаций. Уборку пришлось делать в защитных костюмах, так как был очень едкий запах ", - рассказал чиновник.

К расчистке водоема присоединились и жители окружающих сел.

"На наше предложение откликнулось довольно много людей. В общем, нас было около 70. Те, которые не были оснащены специальными средствами защиты, убирали прилегающую к реке территорию. Ее забросали строительными отходами, покрышками и бытовым мусором ", - рассказал Тарас Шаправский.

Русло реки Козки удалось расчистить. Химикаты утилизируют после результатов экспертизы.

"Последствия таких загрязнений могут быть страшными. Сейчас сохранения малых рек - одна из главных проблем. Ранее мы боролись за газ, нефть, но приходит то время, когда мы можем бороться и за воду. Не надо быть большим специалистом чтобы понять, если объем воды в реке уменьшится - нужно тогда уже строить большие очистные сооружения, - рассказал заместитель директора по научной работе Украинского научно-исследовательского института экологических проблем Александр Васенко.

Специалист добавил, что сохраняя малые и средние реки, в дальнейшем меньше будут тратиться средства на восстановление качества воды.

"В нашей стране хорошие законы, ученые, есть хорошие водоохранные решение, но проблема в том, что их никто не выполняет", - сказал Александр Васенко.

В Бучанском городском совете надеются, что тех, кто превратил реку на свалку найдут.

Ранее сообщалось, что в Бучанском районе на Киевщине неизвестные выбросили в реку Кизка почти 3 тыс. 20-литровых канистр с химикатами. На отрезке примерно 400 м русло реки было полностью забросано строительным мусором, бытовыми отходами и канистрами.