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четверг, 02 января 2020 21:41

В столице разыскивают пропавшую девушку

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В столице разыскивают пропавшую девушку
В Киеве исчезла Ирина Домбровская. Фото: Facebook

В Киеве разыскивают Домбровскую Ирину Олеговну 2006 года рождения.

2 января 2020 она ушла из дома и не вернулась, сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook.

Девушка худощавого телосложения, волосы светло-русые, средней длины, глаза голубые, рост 155 см.

Была одета в куртку-парку темно-зеленого цвета, серые брюки и кроссовки белого цвета.

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Информацию о возможном местонахождении девушки просят сообщать по телефону "102".

На Киевщине разыскивают 14-летнюю Юлию Танцюру из с. Белогородка Киево-Святошинского района. Девушку 1 января около 12.00 ушла из дома по ул. Саенко и до сих пор не вернулась, сообщили в Киево-Святошинском отделе полиции.

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02
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