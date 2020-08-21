В столице произошла авария - подозревают сына чиновника

На Оболони произошла авария. Фото: YouTube

В Киеве, на ул. Семьи Кульженко произошла авария.

Мужчина за рулем BMW вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lexus, который после удара перевернулся на бок влетел в отбойник, передает dtp.kiev.ua.

Очевидцы говорят, что пассажирам автомобиля Lexus приходилось выбираться из салона через лобовое стекло. Их госпитализировали с сотрясениями мозга и ушибами ног и рук.

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После аварии номерные знаки с BMW сняли. В соцсетях пишут, что виновник аварии является сыном крупного столичного чиновника. По одним данным, руководителя столичной таможни, по другим - бывшего прокурора столицы. Официально эта информация пока не подтверждалась.

21 августа у села Мила Киевской области в ДТП погиб патрульный управления патрульной полиции в городе Киеве капитан полиции 33-летний Иван Подольский.