В столице произошла авария - мост стоит в пробке

2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП.
В аварию попал мотоцикл и двух автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.
"Из-за ДТП движение по мосту затруднено, доступно для движения по одной полосе в каждом направлении", - уточнили в полиции.
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На место аварии прибыли несколько бригад медиков.
В Киеве на Днепре столкнулись моторная лодка и яхта, есть погибший. Авария произошла из-за рулевого лодки, который нарушил правила движения. Кроме того, мужчина был пьян.
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