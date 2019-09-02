В столице произошла авария - мост стоит в пробке

На мосту Патона произошла авария. Фото: ДТП

2 сентября на мосту Патона в Киеве произошло масштабное ДТП.

В аварию попал мотоцикл и двух автомобиля. Есть пострадавшие, сообщает патрульная полиция Киева в Telegram.

"Из-за ДТП движение по мосту затруднено, доступно для движения по одной полосе в каждом направлении", - уточнили в полиции.

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На место аварии прибыли несколько бригад медиков.

В Киеве на Днепре столкнулись моторная лодка и яхта, есть погибший. Авария произошла из-за рулевого лодки, который нарушил правила движения. Кроме того, мужчина был пьян.