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пятница, 12 марта 2021 22:30

В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару

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В столице переполненная маршрутка объехала пробку по тротуару
На улице Борщаговской маршрутка выехала на тротуар. Фото: "Киев оперативный"

В Киеве водитель маршрутки объехал пробку по тротуару.

Происшествие случилось вечером. Из-за снегопада и ДТП в Киеве практически остановилось движение на многих улицах, сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

На видео маршрутка и другие авто на скорости проехали по тротуару. Другие машины медленно тянулись в пробке.

"Говорят, что у тех, кто так гоняет по тротуару не все хорошо с головой. Еще и маршрутка с пассажирами - полный жестяк", - подписали публикацию.

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Автор добавил, что видео снял на улице Борщаговской.

В пятницу, 12 марта, на Окружной дороге в Киеве произошло масштабное ДТП. В аварии столкнулись около 10 автомобилей. Об этом в Telegram сообщила сообщество dtp.kiev.ua.

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