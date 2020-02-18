В столице нашли тайник с гранатами и ртутью

В центре Киева обнаружили тайник с боевыми гранатами и почти 30 л ртути.

Тайник устроили в арендованном гаражном помещении на одной из центральных улиц столицы, сообщает пресс-центр СБУ.

Кроме ртути и гранат сотрудники СБУ изъяли два электродетонатора.

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Детонация или утечка ртути в таких объемах могли привести к возникновению чрезвычайной ситуации, говорят эксперты.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности причастных лиц.





В Киеве на детской площадке нашли ртутные приборы. К счастью, опасные предметы заметили утром, когда на площадке еще не было детей.