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воскресенье, 21 февраля 2021 20:43

В столице горело общежитие

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В столице горело общежитие
Жителей общежития эвакуировали из-за задымления. Фото: ДСНС

В Киеве произошел пожар в общежитии НПУ им. М.П. Драгоманова.

В 3:27 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Космической, 8-Б, в Днепровском районе, передает ГУ ГСЧП в Киеве.

Пожарные установили, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.

В 4:16 пожар был локализован и в 4:34 ликвидирован.

Спасатели эвакуировали 50 человек, потому горение сопровождалось сильным задымлением. Впоследствии жители смогли вернуться в здание.

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Для тушения привлекли 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава подразделений Главного управления.

Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливать следствие.

В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В связи с этим произошли ограничения движения транспорта, сообщает Патрульная полиция столицы.

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