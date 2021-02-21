В столице горело общежитие

В Киеве произошел пожар в общежитии НПУ им. М.П. Драгоманова.
В 3:27 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Космической, 8-Б, в Днепровском районе, передает ГУ ГСЧП в Киеве.
Пожарные установили, что возгорание возникло в главной электрощитовой, размером 2х3 м.
В 4:16 пожар был локализован и в 4:34 ликвидирован.
Спасатели эвакуировали 50 человек, потому горение сопровождалось сильным задымлением. Впоследствии жители смогли вернуться в здание.
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Для тушения привлекли 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава подразделений Главного управления.
Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливать следствие.
В Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоэтажке. В связи с этим произошли ограничения движения транспорта, сообщает Патрульная полиция столицы.
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