В столице горела многоэтажка: есть пострадавшие

В многоэтажке Киева произошел мощный пожар. Фото: ГСЧС

В Святошинском районе столицы потушили масштабный пожар в многоэтажке.

Возгорание возникло в квартире на 2-м этаже 9-го этажного жилого дома, сообщили в ГСЧС.

Огонь потушили в течение часа.

Пострадал 80-летний мужчина. Его госпитализировали с диагнозом гипертонический криз и подозрением на отравление угарным газом.

Причина возгорания устанавливается.

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В Киеве в январе произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома на улице Маяковского. Спасатели тогда вынесли из нее тело мужчины с ножевыми ранениями.