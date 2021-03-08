В столице горела многоэтажка: есть пострадавшие

В Святошинском районе столицы потушили масштабный пожар в многоэтажке.
Возгорание возникло в квартире на 2-м этаже 9-го этажного жилого дома, сообщили в ГСЧС.
Огонь потушили в течение часа.
Пострадал 80-летний мужчина. Его госпитализировали с диагнозом гипертонический криз и подозрением на отравление угарным газом.
Причина возгорания устанавливается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве прогремел взрыв
В Киеве в январе произошел пожар в квартире 12-этажного жилого дома на улице Маяковского. Спасатели тогда вынесли из нее тело мужчины с ножевыми ранениями.
×
Комментарии