В США осудили серийного убийцу за преступления 40-летней давности

Донжеало пошел на сделку со следствием, чтобы избежать смертной казни. Фото: ВВС

В Америке нашли виновного в убийствах и изнасилованиях, которые начались еще в 1975 году, передает BBC.

За эти преступления 74-летнего Джозефа Донжеало, ранее работавшего в полиции, приговорили к 26 пожизненным заключениям.

Сам Джозеф Донжеало признал себя виновным в 13 убийствах и 13 изнасилованиях, совершенных в течение 1975 - 1986.

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Он пошел на сделку со следствием, чтобы избежать смертной казни.

Донжеало также признал себя виновным и в ряде ограблений и изнасилований, срок расследования которых давно истек. В целом речь идет о 87 жертвах серийного убийцы.

В зале суда он был уже в инвалидной коляске. Молча выслушал показания очевидцев и заверил, что сожалеет о содеянном.

Убийцу удалось найти через 40 лет благодаря образцам ДНК и генеалогическому сайту для поиска родственников. Полиция загрузила образцы с места преступления и нашла несколько совпадений. Тогда отобрали людей по приметам и выяснилось, что убийцей мог быть бывший коп - Джозеф Донжеало.