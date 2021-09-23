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четверг, 23 сентября 2021 16:55

В смертельном столкновения сошлись две легковушки, грузовик и микроавтобус
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На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, трое травмированы
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, трое травмированы
На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, трое травмированы
На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, трое травмированы
На Ровенщине произошло ДТП с участием четырех авто. Один человек погиб, трое травмированы

В селе Белая Криница в Ровенской области в смертельном столкновении сошлись две легковушки, грузовик и микроавтобус.

Авария произошла сегодня, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев - Чоп, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Столкнулись грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW. Погибла пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу", - говорят полицейские.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и спасатели. Выясняют все обстоятельства аварии.

На трассе Киев - Чоп в результате столкновения пяти автомобилей погиб один человек. Еще трое пострадали.

Авария произошла вблизи села Грушвица Ровенского района.

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