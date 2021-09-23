В смертельном столкновения сошлись две легковушки, грузовик и микроавтобус

В селе Белая Криница в Ровенской области в смертельном столкновении сошлись две легковушки, грузовик и микроавтобус.
Авария произошла сегодня, 23 сентября, около 14:30 на автодороге Киев - Чоп, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
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"Столкнулись грузовой автомобиль, Citroen Jumper, Toyota RAV4 и BMW. Погибла пассажирка одного из легковых автомобилей. Еще трех человек доставили в больницу", - говорят полицейские.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и спасатели. Выясняют все обстоятельства аварии.
На трассе Киев - Чоп в результате столкновения пяти автомобилей погиб один человек. Еще трое пострадали.
Авария произошла вблизи села Грушвица Ровенского района.
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