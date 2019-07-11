В смертельном столкновении погиб 10-летний парень. Он был за рулем

11 июня в 8:55 на автодороге "Ольшанское-Николаев" произошла смертельная авария.

Вблизи пгт. Ольшанское Николаевского района столкнулись Opel и ВАЗ-2105. За рулем последнего был 10-летний парень. Он погиб на месте, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: Viber-канал «ДТП и дороги Николаева и области» 10-летний парень за рулем ВАЗа врезался в Opel. Погиб на месте. Его отец и водитель другого авто в больнице

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30-летний пассажир ВАЗа, отец погибшего, и водитель Opel с телесными повреждениями доставлены в больницу.

На месте происшествия продолжают работать следователи, патрульные и спасатели. Устанавливаются обстоятельства аварии, продолжаются первоочередные следственные мероприятия.

10 июля около 21.15 в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области в лоб столкнулись Ford Focus и Kia Sportage. Погибли дети 5 и 3 лет. 33-летняя женщина в больнице в тяжелом состоянии.