В смертельном столкновении на трассе сошлись 2 легковушки: фото и видео

Фото: tp.npu.gov.ua

На автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка не разминулись Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Водитель последнего погиб.

Авария произошла в селе Ступки Тернопольского района 30 июля около 12:00, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Удар был такой силы, что автомобили развернуло несколько раз. В обоих сработали подушки безопасности, пострадавших заблокировало в салонах транспортных средств. Их освобождали спасатели - у Skoda вырезали крышу, в другом автомобиле - дверь. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Женщину-водителя с другого авто госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

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На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины ДТП.

Между населенными пунктами Ганьковица и Нелепино Савеловского района на Закарпатье произошла смертельная авария. Там столкнулись грузовик DAF под управлением 26-летнего жителя Чернигова и Volkswagen Tiguan. Грузовик при столкновении загорелась. Внедорожник расплющило. Его водитель и 2 пассажира погибли.