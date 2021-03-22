В смертельной аварии пострадали военные

22 марта в Николаевской области столкнулись Opel Astra и Opel Zafira.

В результате аварии погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.

40-летний водитель Opel Zafira и его 41-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Эти пострадавшие оказались военными.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Следователи начали уголовное производство. Виновным в аварии грозит до 10 лет заключения.

Ночью 22 марта в Коростышеве Житомирской водитель легкового Volkswagen на значительной скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел под грузовик, припаркованный на обочине. В результате ДТП погибли 3 человека, один из пассажиров с травмами в больнице. Все местные жители. Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.