В смертельной аварии пострадали военные

22 марта в Николаевской области столкнулись Opel Astra и Opel Zafira.
В результате аварии погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra, сообщает Первомайский отдел полиции ГУНП Николаевской области.
40-летний водитель Opel Zafira и его 41-летний пассажир получили травмы, их госпитализировали. Эти пострадавшие оказались военными.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
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Следователи начали уголовное производство. Виновным в аварии грозит до 10 лет заключения.
Ночью 22 марта в Коростышеве Житомирской водитель легкового Volkswagen на значительной скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел под грузовик, припаркованный на обочине. В результате ДТП погибли 3 человека, один из пассажиров с травмами в больнице. Все местные жители. Об этом во время брифинга рассказал начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.
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