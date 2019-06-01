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суббота, 01 июня 2019 19:22

В Словакии автобус с украинцами попал в аварию

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В Словакии автобус с украинцами попал в аварию
В Словакии украинский автобус протаранил грузовик. Фото: mukachevo.net

В Словакии украинский автобус столкнулся с грузовиком.

В автобусе находилось 10 пассажиров. К счастью, никто из участников аварии не получил серьезных травм. Об этом сообщает mukachevo.net.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель автобуса, который выехал на встречную полосу, где и задел грузовой автомобиль. Словацкие правоохранители считают, что водитель уснул за рулем и поэтому выехал со своей полосы.

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После аварии тоннель Браниско перекрыли на 7 часов, чтобы отгрузить железные панели, которые перевозил грузовик.

В Польше сгорел автобус, следовавший по маршруту Киев-Прага. В салоне находились 70 пассажиров.

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