В "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы

В Черновицкой области в машине скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии, которого не приняли в двух больницах. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Черновицкой области в машине скорой помощи умер гражданин Италии.

Его в крайне тяжелом состоянии 2 ч. возили по больницам. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больнице ему отказали в госпитализации. Умер по дороге в третью клинику, сообщают журналисты ТСН.

72-летний мужчина впал в диабетическую кому. Родственники вызвали "скорую", которая немедленно повезла пациента в Сторожинецкую больницу. Там пояснили, что помочь не могут, ведь заведение ковидное и реанимация заполнена.

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Медики "скорой" двинулись за 25 км в областную больницу. Однако и там из-за пандемии больного направили в другое учреждение.

"Пытались реанимировать, но есть такие обострения состояний, когда оказать качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в стационаре. В стационар не приняли. Аргумент - эта больница ковидная", - рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

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