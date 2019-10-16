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В СИЗО за три недели умерли 4 заключенных

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В СИЗО за три недели умерли 4 заключенных
Смерть в тюрьме: за три недели умерли 4 заключенных. Фото: УНИАН

В Одесском следственном изоляторе за три недели умерли 4 заключенных. Один из них покончил с собой.

Смерти заключенных зафиксированы в период с 20 сентября по 10 октября, сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, биологические смерти вызваны диагностированными болезнями. Ранее родственник одного из умерших заявлял, что к гибели заключенных могло привести употребление наркотиков.

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По всем фактам возбуждены уголовные производства, ведется следствие, также назначено служебное расследование.

В Луцком изоляторе умер подозреваемый 27-летний Владимир Стеблий. Имел 3 группу инвалидности - болел эпилепсией.

В трагедии семья обвиняет судей, которые, зная о болезни, не захотели изменить ему меру пресечения. Мужчина с детства болел эпилепсией. За 2 года заключения у него произошло около 50 эпилептических приступов. Четвёртый в день смерти.

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