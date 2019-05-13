В школе распылили неизвестный газ, есть пострадавшие

В Коростышеве Житомирской области в школе распылили неизвестный газ, в больницу госпитализировали 13 детей.
Виновником инцидента был один из учеников школы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
"На третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии отравились десятки школьников
Правоохранители выяснили, что газ распылил 13-летний ученик 8-го класса. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".
36 школьников получили ожог дыхательных путей в селе Маяки Беляевского района Одесской области. Это произошло из-за распыления газового баллончика в помещении школы.
Комментарии