В школе распылили неизвестный газ, есть пострадавшие

В школе ученик распылил неизвестное вещество. Фото: Vladnews

В Коростышеве Житомирской области в школе распылили неизвестный газ, в больницу госпитализировали 13 детей.

Виновником инцидента был один из учеников школы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"На третьем этаже кто-то из учеников распылил неизвестное вещество, из-за которого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители выяснили, что газ распылил 13-летний ученик 8-го класса. В полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

36 школьников получили ожог дыхательных путей в селе Маяки Беляевского района Одесской области. Это произошло из-за распыления газового баллончика в помещении школы.