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четверг, 28 ноября 2019 10:40

В школе повесился работник
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На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник
Фото: acc.cv.ua
На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник
На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник
На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник
На лестнице СОШ №4 в Черновцах повесился работник

Ночью 28 ноября в СОШ №4 в Черновцах повесился работник.

Тело нашли на боковой лестнице. Погибшим оказался пенсионер, убирал двор школы с 16 до 20 ч. Работал на 0, 25 ставки, сообщает АСС.

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По словам работников, тело дворника висело в петле всю ночь. Утром учебный процесс немного задержали.

27-летний Олег Грынык покончил с собой в подсобке школы в селе Рудники Николаевского района Львовской области. Мужчина трудился на полставки техработников.

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Дата
28
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