В школе повесился работник

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Ночью 28 ноября в СОШ №4 в Черновцах повесился работник.

Тело нашли на боковой лестнице. Погибшим оказался пенсионер, убирал двор школы с 16 до 20 ч. Работал на 0, 25 ставки, сообщает АСС.

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По словам работников, тело дворника висело в петле всю ночь. Утром учебный процесс немного задержали.

27-летний Олег Грынык покончил с собой в подсобке школы в селе Рудники Николаевского района Львовской области. Мужчина трудился на полставки техработников.