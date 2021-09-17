В школе на Сумщине массово отравились дети и учителя

Пищевое отравление обнаружили в учеников и учителей. Фото: ВВС

В одной из школ Сумской области произошло массовое пищевое отравление.

Заболел 31 человек - 26 учеников и пять учителей. Все они обратились к медикам с жалобами на тошноту и рвоту, сообщает Госпродпотребслужба.

"Продолжается расследование вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся и персонала. О вспышке стало известно 16 сентября", - говорится в сообщении.

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Сейчас школу перевели на дистанционную форму обучения.

Для установления причин и условий возникновения заболевания начали санитарно-эпидемиологическое расследование.

На Ивано-Франковщине в детском лагере отравились дети. Пять подростков госпитализировали. Предварительный диагноз - острый гастроэнтерит.