В шахматиста отобрали $ 25 тыс., которые выиграл на турнирах

У Станислава Богдановича похитили $25 тысяч. Фото: Chess-News

С одесской квартиры украинского шахматного чемпиона 26-летнего Станислава Богдановича грабители вынесли почти $25 тысяч.

Он выиграл деньги на трех международных турнирах по шахматам, пишет segodnya.ua. На момент преступления был на соревнованиях в Черноморске. Его мать вышла из квартиры на час.

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Когда вернулась, увидела разбросанные вещи. Следов взлома не было. Вынесли все ценное, кроме кубков за победы в шахматах.

Полиция проводит следствие. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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