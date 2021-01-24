В сгоревшей легковушке нашли тела 3 человек

В Житомирской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся. Погибли 3 человека. Фото: zt.dsns.gov.ua

Вблизи поселка Песчаница Житомирской области автомобиль Skoda Octavia столкнулся с деревом и загорелся. Погибли 3 человека.

Авария произошла на автодороге Орехов-Словечно 24 января около 2:25, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"В происшествии погибли три человека. Спасатели ликвидировали пожар автомобиля, а затем с помощью специального оборудования извлекли тела погибших. Детей в салоне не было", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.

В Ровно не разминулись 3 легковушки - два Ford и Nissan. После удара 2 из них загорелись. До приезда спасателей один автомобиль владелец с помощью других водителей погасил огнетушителем. Один из Ford полностью охватило огнем. Чтобы потушить его, работали 15 пожарных.