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четверг, 24 февраля 2022 13:12

В сети появилось видео военной колонны в белорусском Гомеле

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В сети появилось видео военной колонны в белорусском Гомеле
Из Гомеля в сторону Украины двигается военная колонна. Фото: dw.com

В сети появилось видео военной колонны в белорусском Гомеле в полдень 24 февраля.

Техника двигается в сторону Украины, пишут в Telegram-каналах.

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Колонна растянулась на несколько километров, как видно на кадрах.

Гомель – город на юго-востоке Беларуси. Граничит с северными областями Украины.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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Дата
24
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