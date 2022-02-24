Из Гомеля в сторону Украины двигается военная колонна. Фото: dw.com

В сети появилось видео военной колонны в белорусском Гомеле в полдень 24 февраля.

Техника двигается в сторону Украины, пишут в Telegram-каналах.

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Колонна растянулась на несколько километров, как видно на кадрах.

Гомель – город на юго-востоке Беларуси. Граничит с северными областями Украины.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.