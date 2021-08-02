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В сети появилось видео избиения танцора Дорофеевой возле гей-клуба

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В сети появилось видео избиения танцора Дорофеевой возле гей-клуба
Сотрудник УГО побил танцора на улице. Фото: скриншот с видео

Сотрудника Управления государственной охраны задержали и сообщили о подозрении за избиение 22-летнего Евгения Гончаренко, танцора шоу-балета украинской певицы Надежды Дорофеевой.

Об этом информируют пресс-службы столичной прокуратуры и ГБР.

Военного подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений. За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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"Досудебным расследованием установлено, что возле кафе между 28-летним работником УГО и танцором шоу-балета произошел словесный конфликт. Во время перепалки (правоохранитель.- Gazeta.ua) нанес потерпевшему сильный удар кулаком в голову, от которого последний упал на землю. После этого нападавший скрылся с места преступления", - говорится в сообщении прокуратуры.

В результате удара у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы, уточнили следователи.

Правоохранители допросили свидетелей, провели опознание лиц, получили видеозаписи с камер наблюдения и телефонов свидетелей. Расследование продолжается.

Видео нападения работника УГО на танцора

Все произошло на ул. Антоновича в Киеве 1 августа у гей-клуба "Лифт". О нападении на танцора своего балета рассказала Надежда Дорофеева. По ее словам, он вместе с друзьями вышел из гей-клуба. После избиения в танцовщика было кровоизлияние в мозг, его ввели в медикаментозную кому.

В Управлении государственной охраны подтвердили, что к нападению причастен их сотрудник. В УГО назначили служебное расследование и отстранили военного от исполнения обязанностей.

Подозреваемый в нападении якобы Евгений Беспалов.

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