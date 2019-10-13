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воскресенье, 13 октября 2019 16:20

В семье экс-нардепки Матиос произошло страшное горе

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В семье экс-нардепки Матиос произошло страшное горе
Мария Матиос потеряла единственного сына. Фото: Bagnet

У экс-нардепки и популярной украинской писательницы Марии Матиос умер сын Назарий.

Трагедия произошла в четверг, 10 октября. Назарию 24 ноября должно было исполниться 36 лет. Об этом Мария Матиос сообщила в Facebook.

"Прости меня, единственный сын ... Может, вместо тебя там должна быть я .... Но пока всех и все рассудит Бог, помоги мне, cынок, сушить слезы за тобой ...", - написала она.

Причину смерти Матиос не назвала.

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В Днепровской областной клинической больницы им. Мечникова умер прапорщик Кубрак Вячеслав с 36-й бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Командир инженерно саперного взвода получил минно-взрывное ранение 8 октября во время выполнения боевой задачи.

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13
октября

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