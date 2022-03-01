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вторник, 01 марта 2022 13:57

Спецтема: Напад Росії на Україну

В сданном оккупантам Купянске люди подняли украинский флаг

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В сданном оккупантам Купянске люди подняли украинский флаг
В городе Купянск Харьковской области местные жители устроили митинг за Украину. Фото: скриншот с видео

В городе Купянск Харьковской области, который городской голова сдал оккупантам, местные жители устроили митинг за Украину.

Люди вышли с украинскими флагами и выкрикивают "Будет все Украина!"

Они также толпой бросились на автомобиль, в котором, по предварительным данным, ехали российские оккупанты.

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Люди также стоят перед российскими военными и их техникой и скандируют: "Уходите!"

На видео видно, что оккупанты использовали для разгона митинга слезоточивый газ.

26 февраля мэр Купянска Геннадий Мацегора сдал город российскому агрессору.

На странице Купянского городского совета в Facebook сообщили, что "мэр провел переговоры с военными Российской Федерации, которые уже зашли на Купянскую территорию".

Чиновник получил подозрение в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. 28 февраля правоохранители сообщили, что мэра-изменника задержали.

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