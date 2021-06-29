В руках подростков взорвался газовый баллон

В Житомирской области у подростков в руках взорвался баллон с газом. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В селе Соболевка на Житомирщине в результате взрыва баллона с газом пострадали двое подростков 13 и 15 лет.

Происшествие случилось вчера, 28 июня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В одном из домохозяйств, которое принадлежит 61-летней женщине, в хозяйственной постройке произошел пожар. Его самостоятельно пытались потушить владельцы. Во время тушения внук хозяйки дома, 15-летний киевлянин, и его товарищ, 13-летний местный житель, пытались вытащить из горящего помещения газовый баллон. В какой-то момент он взорвался", - рассказали полицейские.

В результате оба подростка получили термические ожоги и госпитализированы в специализированное отделение областной больницы.

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