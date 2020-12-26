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суббота, 26 декабря 2020 20:20

В Россию пытались незаконно вывезти 275 книг о Гарри Поттере
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На Харьковщине задержали контрабандистов
Фото: ГПСУ
На Харьковщине задержали контрабандистов
На Харьковщине задержали контрабандистов
На Харьковщине задержали контрабандистов
На Харьковщине задержали контрабандистов

Контрабандисты пытались незаконно вывести в Россию книги и запчасти к тракторам.

Нарушителей обнаружили пограничники отдела "Веселое" Харьковского отряда, сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПС Украины.

"В автомобиле находились двое граждан Украины, которые перевозили почти три сотни книг и 3 турбины к тракторной техники", - говорится в сообщении.

Задержанные оказались харьковчанами. Они согласились перевезти из Украины в Россию 275 книг о Гарри Поттере и запчасти к тракторам. За это им пообещали $200 каждому.

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На контрабандистов составили административные материалы. Решение по ним вынесет суд.

Книги предварительно оценили в 80 тыс. грн. Их и запчасти передадут в правоохранительные органы.

Пограничники совместно с представителями таможни в пункте пропуска "Гоптовка" задержали женщину с двумя бутылками наркотиков. Женщина шла пешком в Россию и на нее среагировал служебная собака. Наркотики она спрятала за пазуху, сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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Дата
26
декабря

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